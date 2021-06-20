«Победа» с июля возобновит рейсы из Москвы в два аэропорта Антальи

Авиасообщение с Турцией восстановят в этот вторник. С середины апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты. Так количество рейсов сократили.

«Аэрофлот» также сообщил о расширении полетов в Турцию с этой пятницы. Авиакомпания увеличит до двух рейсов в день полеты из столицы в Стамбул и т.д.