«Победа» с июля возобновит рейсы из Москвы в два аэропорта Антальи

Авиакомпания «Победа» с 1 июля возобновит рейсы в Турцию.
Об этом сообщается на сайте компании. Так с 1 июля лоукостер начнёт летать из Внуково в два аэоропорта Антальи. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась накануне.
Авиасообщение с Турцией восстановят в этот вторник. С середины апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты. Так количество рейсов сократили.
«Аэрофлот» также сообщил о расширении полетов в Турцию с этой пятницы. Авиакомпания увеличит до двух рейсов в день полеты из столицы в Стамбул и т.д.