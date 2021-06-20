«Победа» с июля возобновит рейсы из Москвы в два аэропорта Антальи

«Победа» с июля возобновит рейсы из Москвы в два аэропорта Антальи
Авиасообщение с Турцией восстановят в этот вторник. Фото: pixabay

Авиакомпания «Победа» с 1 июля возобновит рейсы в Турцию.

Об этом сообщается на сайте компании. Так с 1 июля лоукостер начнёт летать из Внуково в два аэоропорта Антальи. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась накануне.

Авиасообщение с Турцией восстановят в этот вторник. С середины апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты. Так количество рейсов сократили.

«Аэрофлот» также сообщил о расширении полетов в Турцию с этой пятницы. Авиакомпания увеличит до двух рейсов в день полеты из столицы в Стамбул и т.д.

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