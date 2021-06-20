Перевозившие танки тягачи столкнулись в Польше и загорелись

Перевозившие танки тягачи столкнулись в Польше и загорелись
Сообщается, что все танки сгорели, однако никто из людей не пострадал. Фото: https://structure.mil.ru

Перевозившие танки тягачи столкнулись на польской трассе и загорелись.

Об этом сообщает Wszczecinie. Происшествие случилось недалеко от города Шецин. Из-за столкновения начался пожар. Были слышны взрывы — это горели шины. Сообщается, что все танки сгорели, однако никто из людей не пострадал.

Так на дороге были слышны взрывы. Полицейские отреагировали на огонь и оцепили район. Пожар ликвидировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лес загорелся накануне возле фабрики оружия в Сербии. Это произошло недалеко от города Чачак, где произошел уже второй за месяц пожар и взрывы. Об этом сообщает РИА «Новости». Так на оборонном предприятии «Слобода» был мощный взрыв. Затем — несколько взрывов поменьше. Потом над фабрикой появилось облако дыма. При взрыве незначительные травмы получили трое рабочих, их отвезли в больницу.

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