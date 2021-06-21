Жара до плюс 36 градусов в Ленобласти подняла класс пожароопасности

В некоторых районах Ленобласти МЧС объявило 4 класс пожароопасности из 5 возможных.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, опасные явления ожидаются в 47 регионе с понедельника по среду. Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

С 21 по 23 июня в Ленобласти в дневное время температура воздуха будет доходить до +34…+36 градусов. Также местами пройдут дожди и грозы.

В связи с жарой спасатели объявили 3 класс пожароопасности по всему региону, а 4 класс действует в в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС предупредило петербуржцев о жаре и грозах с порывистым ветром.