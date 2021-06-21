За выходные Петербург поставил два новых температурных рекорда

За выходные Петербург поставил два новых температурных рекорда
В Петербурге установилась аномальная жара. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На минувших выходных, 19 и 20 июня, аномальная жара в Северной столице побила два многолетних рекорда.

В субботу в разгар дня температура в Петербурге поднялась до +30,7 градуса. В последний раз почти так же жарко было в 19 июня 1905 года, когда синоптики зафиксировали температуру в +29,8 градуса.

Погода решила не останавливаться на одном рекорде и поставила второй на следующий день. В воскресенье столбики термометров достигли отметки в +30,5 градусов. Тем самым город обновил рекорд 2006 года, когда на улице было +30,2 градуса.

В понедельник, 21 июня, ожидается до +32…+34 градусов. Вечером пройдут дожди и грозы. Ветер будет умеренным, но при грозе усилится. Не исключено, что город на Неве поставит новый рекорд по жаре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жара до плюс 36 градусов в Ленобласти подняла класс пожароопасности.

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