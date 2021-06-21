Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 1046 человек

Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 1046 человек
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1046 человек.

Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 458 401 местный житель. Сейчас в городе насчитывается 13 860 активных больных. При этом 429 120 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 425 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Московская область, а на третьем месте оказался Петербург. В Ленинградской области в статистику вошли 123 новых случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб


 

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