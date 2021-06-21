От коронавируса за сутки умерли 80 жителей Петербурга

От коронавируса за сутки умерли 80 жителей Петербурга
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Сегодня, 21 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 80 случаев.

Город находится на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица обошла Москву. Следом идет Нижегородская область. В Ленинградской области от умерли еще восемь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 15 421 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 129 801 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19.

новости СПб оперштаб смерти от коронавируса


 

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