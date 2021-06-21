Россия вошла в лидеры стран Европы по стоимости электроэнергии

Россия вошла в лидеры стран Европы по стоимости электроэнергии
Самая дорогая электроэнергия в Германии. Фото: pixabay

Россия оказалась на второй строчке рейтинга европейских стран с самой дешевой электроэнергией. Первое место занял Казахстан, а последнее — Германия.

Согласно исследованию РИА Новости, в Казахстане в перерасчете на рубли граждане платят чуть больше двух рублей за кВт.ч. В России средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место заняла Украина, где в перерасчете на рубли электроэнергия стоит 4,5 рубля.

На четвертом месте оказалась Белоруссия, где за электроэнергию в перерасчете на российскую валюту платят около 5 рублей.

Далее по дешевизне электроэнергии идут страны Балканского полуострова и восточной Европы.

Самая дорогая электроэнергия в Германии — там электроэнергия в перерасчете на рубли стоит 27 рублей. Также высокая плата за электроэнергию наблюдается в Дании, Бельгии, Ирландии, Испании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть петербургских вузов включены в рейтинг QS-2022.

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