В Москве в июле стартует исследование вакцины от коронавируса среди подростков

Добровольцами станут граждане в возрасте 12-17 лет.

В Москве в июле начнется клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает РИА Новости.

Известно, что сейчас идет набор добровольцев. Это должны быть подростки, которые еще не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний. Несовершеннолетним волонтерам будут вводить меньшую дозу, чем взрослым.

«По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации <…>. Всего в исследовании примут участие 350 человек»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 24,3 тысячи человек.