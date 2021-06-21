Петербург готовится к жаре +34: как выжить

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцы несколько дней изнемогают от жары. Худшее – еще впереди. Горожан ждет +34 градуса жары. Роспотребнадзор уже рекомендовал сократить продолжительность рабочего дня и рассказал, как помочь организму перенести эту погоду.

Жару в +34 градуса петербуржцам пообещали уже в понедельник, 21 июня. Пока погоду в городе определяет северо-западная периферия антициклона

Во вторник, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается и вовсе до +35 градусов.

Региональное управление Роспотребнадзора уже дало рекомендации, как помочь себе в такую жару.

Специалисты рекомендуют сократить рабочий день на час, если в помещении температура составляет 28,5 градусов, при повышении температуры до 30,5 градусов – на четыре часа.

При этом нельзя работать на открытом воздухе при температуре 32,5 °C больше 20 минут. Отдыхать после этого следует 10-12 минут в прохладном помещении.

«Работа при температуре наружного воздуха более 32,5°C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C», — отметили в ведомстве.

Для защиты от теплового излучения советуют использовать специальную одежду из плотных сортов ткани.

Не забывайте соблюдать питьевой режим. Температура напитков должна быть не выше +10 градусов и не ниже -15. Кроме того, необходимо возмещать потерю солей и микроэлементов, которые организм теряет с потом. В этом случае стоит пить подсоленную или минеральную щелочную воду, соки, кисломолочные напитки и другие.

Не выпивайте сразу все запасы. Пейте воду понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При работе средней тяжести и температуре воздуха более 30 градусов нужно потреблять не менее 0,5 л воды в час – одну чашку каждые 20 минут.

Помните о поддержании иммунитета и необходимости снижения интоксикации организма. Это позволят сделать фрукты и овощи, которые следует добавить в рацион.