Огнестрел в голову и предплечье: из Пушкинского района госпитализировали пьяного мужчину

Огнестрел в голову и предплечье: из Пушкинского района госпитализировали пьяного мужчину
Мужчину увезли в больницу с огнестрельным ранением. Фото: pixabay

В Петербурге в Пушкинском районе города с огнестрельным ранением в больницу был доставлен 40-летний мужчина.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 19 июня в 04:05 40-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, огнестрельное ранение волосистной части головы и правого предплечья.

Отмечается, что от раненого разило алкоголем.

Обстоятельства случившегося в данный момент неизвестны. Сейчас потерпевший в тяжелом состоянии помещен в хирургическую реанимацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром, 3 июня, на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна в Красногвардейском районе двое водителей не поделили дорогу — конфликт закончился стрельбой.

новости СПб огнестрельное ранение происшествие Пушкинский район


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пискаревском проспекте девушка повисла на раме окна
Петербург готовится к жаре +34: как выжить
Петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад
Огнестрел в голову и предплечье: из Пушкинского района госпитализировали ...
Последний шанс: петербуржцы в воскресенье выстроились в огромную очередь, ...
В Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили»
Вратарь «Зенита» Лунев подпишет с клубом новый контракт
В Москве в июле стартует исследование вакцины от коронавируса среди подростков