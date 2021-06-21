Огнестрел в голову и предплечье: из Пушкинского района госпитализировали пьяного мужчину

Мужчину увезли в больницу с огнестрельным ранением. Фото: pixabay

Мужчину увезли в больницу с огнестрельным ранением. Фото: pixabay

В Петербурге в Пушкинском районе города с огнестрельным ранением в больницу был доставлен 40-летний мужчина.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 19 июня в 04:05 40-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, огнестрельное ранение волосистной части головы и правого предплечья.

Отмечается, что от раненого разило алкоголем.

Обстоятельства случившегося в данный момент неизвестны. Сейчас потерпевший в тяжелом состоянии помещен в хирургическую реанимацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром, 3 июня, на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна в Красногвардейском районе двое водителей не поделили дорогу — конфликт закончился стрельбой.