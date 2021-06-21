Петербург побил третий температурный рекорд из-за жары в 31,3 градуса

Во вторник и среду Петербург поставит еще два рекордных максимума. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник и среду Петербург поставит еще два рекордных максимума. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Аномальная жара в Петербурге третий день подряд приносит городу новые температурный рекорды. Сегодня погода установила рекорд в 11 часов утра.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, в 11 часов утра температура воздуха в Северной столице поднялась до +31,3 градуса, побив 15-летний рекорд. В 2006 году в городе было +30,4 градуса, что на 0,9 градуса меньше, чем сейчас.

Синоптик отметил, что в разгар дня в городе на Неве может быть еще жарче. Так что точные значения нового достижения станут известны поздно вечером.

Рекордные по жаре дни на этом не заканчиваются. Во вторник и среду Петербург поставит еще два рекордных максимума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за выходные Петербург поставил два новых температурных рекорда.