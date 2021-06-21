На Софийской утром нашли труп 26-летнего гражданина Таджикистана

Труп на Софийской улице был без признаков насильственной смерти. Фото: pixabay

Труп на Софийской улице был без признаков насильственной смерти. Фото: pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе города был найден труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня во Фрунзенский отдел полиции сообщили о находке — о трупе мужчины.

В 10:00 по улице Софийская дома 78 без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп. Удалось установить личность мужчины. Им оказался 26-летний гражданин Таджикистана.

Молодой человек был зарегистрирован в Москве по Остаповскому проезду, однако его временная регистрация закончилась 31 декабря прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле «Вечного огня» в Киришском районе нашли труп ранее судимого 38-летнего мужчины.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожске 69-летний пенсионер наткнулся на труп мужчины.