На Софийской утром нашли труп 26-летнего гражданина Таджикистана

В Петербурге во Фрунзенском районе города был найден труп мужчины.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня во Фрунзенский отдел полиции сообщили о находке — о трупе мужчины.
В 10:00 по улице Софийская дома 78 без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп. Удалось установить личность мужчины. Им оказался 26-летний гражданин Таджикистана.
Молодой человек был зарегистрирован в Москве по Остаповскому проезду, однако его временная регистрация закончилась 31 декабря прошлого года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле «Вечного огня» в Киришском районе нашли труп ранее судимого 38-летнего мужчины.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожске 69-летний пенсионер наткнулся на труп мужчины.