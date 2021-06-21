Сборная Россия сразится за путевку в плей-офф: что нужно знать о предстоящем матче с Данией

Сборная России по футболу готовится к матчу с командой Дании. Победа позволит нашей команде выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Какие шансы на выход в плей-офф?

Играть россияне в понедельник, 21 июня, будут не дома, в Копенгагене. Россияне смогут выйти из группы, если выиграют. В плей-офф сборная сможет выйти и при ничьей, но в этом случае Финляндия не должна в параллельном матче обыграть сборную Бельгии.

Шансы у команды остаются и при поражении. Тогда, вероятно, будет необходимо считать разницу забитых и пропущенных голов у трех команд. Наш результат не лучший.

Без болельщиков

Болельщиков на стадион в Копенгагене не пустят. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что серьезную роль отсутствие фанатов не сыграет. По его словам, ключевое значение будут иметь тактика и боевой настрой российской команды.

«Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», — сказал тренер.

Дания настроена серьезно

Сборная Дания – фаворит предстоящей игры. Команда занимает последнее место в группе. При этом за две игры футболисты нанесли 45 ударов по воротам – такого результата не демонстрировала на Евро-2020 ни одна сборная.

Главный тренер датчан Каспер Хьюлманд заметил, что его команда в матче с россиянами намерена играть на победу. Он также добавил, что футболисты не будут беречь себя, опасаясь получить желтую карточку. Спортсмены намерены оказывать давление на соперника на протяжении всей игры.

Россия на Евро-2020

Напомним, что сборная Россия начала этот чемпионат Европы с разгромного поражения от команды Бельгии. После команда выиграла у сборной Финляндии с минимальным счетом.