Набиуллина выступила против печати большего объема денег и их раздачи населению

Так она высказалась, что не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на рынок, а старые расширяли производство. Тогда эти компании будут больше зарабатывать, а цены будут расти медленно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выделят более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми.