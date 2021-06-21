Набиуллина выступила против печати большего объема денег и их раздачи населению

Если напечатать больше денег и раздать их населению, спрос на рынке вырастет, а предложение — нет. Это приведет к подорожанию товаров, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Так Центробанк может влиять на инфляцию с помощью ключевой ставки, считает Набиуллина, сообщает «Комсомольская правда». При ее повышении растут ставки по депозитам. Люди меньше берут кредитов. Это оказывает влияние на спрос.
Управлять инфляцией можно и через создание условий для роста предложения, отметила Набиуллина. Конкуренция важна для замедления роста цен. Над этим работает правительство России.
Так она высказалась, что не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на рынок, а старые расширяли производство. Тогда эти компании будут больше зарабатывать, а цены будут расти медленно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выделят более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми.