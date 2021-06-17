В России выделят более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В России выделят более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Мишустин добавил, что новые условия направлены на поддержку особо нуждающихся семей. Фото: Кремль

Правительство России выделило дополнительные 55 млрд рублей на выплаты семьям с маленькими детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что в этом году на поддержку семей с детьми для российских регионов было предусмотрено 200 млрд рублей. Теперь финансирование увеличится более чем на четверть.

Премьер-министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил сделать поддержку семей с детьми более адресной. После этого правительство внесло изменения в правила предоставления выплат.

В зависимости от ситуации в семьер размер пособий на одного ребенка может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе. Мишустин добавил, что новые условия направлены на поддержку особо нуждающихся семей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России на выплаты к учебному году могут рассчитывать более 20 млн детей.

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