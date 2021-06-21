В Петербурге перед судом предстанет мужчина, заперший шестерых детей в квартире и угрожавший их убить

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям.

Прокуратура Санкт-Петербурга передала в суд дело мужчины, которого обвиняют в незаконном лишении свободы более двух лиц и угрозу убийством. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что все произошло 24 ноября 2020 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер в квартире в Колпино шестерых детей. Несовершеннолетним было от 6 до 14 лет. Подозреваемый уверял, что готов убить их. К счастью, на помощь пришел прокурор Колпинского района, который убедил мужчину сдаться.

В отношении него возбудили уголовное дело, которое будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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