На Октябрьской набережной из воды выловили бездыханное тело женщины

На Октябрьской набережной из воды выловили бездыханное тело женщины
Труп женщины в Невском районе выловили из воды. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города был обнаружен женский труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня правоохранительным органам женщина сообщила, что увидела труп на Октябрьской набережной.

В водоеме без внешних признаков насильственной смерти вытащили труп женщины. На вид утопленнице, с частичными признаками разложения, было около 45-ти лет.

На утонувшей женщине были надеты белые кроссовки с розовыми полосками, джинсы и зеленая майка.

Отмечается, что труп отправили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование.

Теперь проверку начал следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории реки Фонтанки заметили плавающий труп нерпы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

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