На Октябрьской набережной из воды выловили бездыханное тело женщины

В Петербурге в Невском районе города был обнаружен женский труп.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня правоохранительным органам женщина сообщила, что увидела труп на Октябрьской набережной.
В водоеме без внешних признаков насильственной смерти вытащили труп женщины. На вид утопленнице, с частичными признаками разложения, было около 45-ти лет.
На утонувшей женщине были надеты белые кроссовки с розовыми полосками, джинсы и зеленая майка.
Отмечается, что труп отправили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование.
Теперь проверку начал следственный комитет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории реки Фонтанки заметили плавающий труп нерпы.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.