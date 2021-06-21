Вместе с аномальной жарой в Ленобласти объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупредило местных жителей о надвигающемся на регион шторме.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 21 июня, Ленобласть накроют грозы. Ухудшение погоды ожидается с 12-15 часов. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жара до плюс 36 градусов в Ленобласти подняла класс пожароопасности. С 21 по 23 июня в Ленобласти в дневное время температура воздуха будет доходить до +34…+36 градусов. Также местами пройдут дожди и грозы. Юго-западный и южный ветер подует со скоростью до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.