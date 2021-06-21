В Сланцах недалеко мужчина наткнулся на труп

В Сланцах недалеко мужчина наткнулся на труп
В Сланцах обнаружили тело неизвестного. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области в городе Сланцы было найдено бездыханное тело.

Как сало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня 2021 года в отделе полиции раздался звонок. Мужчина, проживающий в Ленобласти в городе Сланцы по улице Гагарина, сообщил, что обнаружил труп.

Тело мужчины очевидец происходящего заметил на улице Гавриловская. Мертвец был найден в 50 метрах от крайнего дома.

Отмечается, что тело было без внешних признаков насильственной смерти

В данный момент личность мужчины не установлена.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в коммунальной квартире на Союза Печатников на диване нашли тела двух мужчин.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге. Без признаков жизни были найдены тела двух молодых парней 23-х и 22-х лет. Первый оказался уроженцем Сочи, а второй Вологодской области.

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