В Сланцах недалеко мужчина наткнулся на труп

В Ленинградской области в городе Сланцы было найдено бездыханное тело.
Как сало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня 2021 года в отделе полиции раздался звонок. Мужчина, проживающий в Ленобласти в городе Сланцы по улице Гагарина, сообщил, что обнаружил труп.
Тело мужчины очевидец происходящего заметил на улице Гавриловская. Мертвец был найден в 50 метрах от крайнего дома.
Отмечается, что тело было без внешних признаков насильственной смерти
В данный момент личность мужчины не установлена.
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