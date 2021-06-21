В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от коронавируса

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от коронавируса
Из-за ухудшением ситуации власти вводят ряд новых ограничений. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Мурманской области в скором времени введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий жителей.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, сообщает РБК. Чибис отметил, что обязательная прививка грозит продавцам, водителям, госслужащих, педагогов, поваров и официантов.

Губернатор Мурманской области отметил, что в регионе увеличился прирост заболевших COVID-19, а количества сделавших прививку и сохранивших антитела после болезни мало для формирования коллективного иммунитета. Из-за ухудшением ситуации власти вводят ряд новых ограничений.

Со среды фуд-корты в местных торговых центрах смогут работать только навынос. Временно закрываются детские игровые комнаты. Заполняемость залов кинотеатров должна быть сокращена до 50%. С завтрашнего дня вводится запрет на любые массовые мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19. Так в период подъема заболеваемости это нужно делать раз в полгода или год.

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