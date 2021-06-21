Гидрометцентр: температура в Европейской России достигнет 36°С в течение недели

В понедельник до +33 градусов, во вторник до +35 градусов, в среду до +36 градусов. Фото: pixabay.com

В понедельник до +33 градусов, во вторник до +35 градусов, в среду до +36 градусов. Фото: pixabay.com

Температура в европейской части России будет повышаться в течение первой половины недели. Столбик термометра достигент +36°C.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «Коммерсантъ». Он считает, что во второй половине недели погода будет облачной, но несмотря на это всё равно жаркой.

Температура будет повышаться все больше и больше. В понедельник до +33 градусов, во вторник до +35 градусов, в среду до +36 градусов, объявил Вильфанд.

Облачно в Европейской России будет и в пятницу, но жара не отступит. Будет до +34 градусов, отметил синоптик. Сильная жара будет в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях по меньшей мере до среды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вместе с аномальной жарой в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.