Котяков заявил, что увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом

Министр труда и соцзащиты России Антон отметил, что всё зависит от эпидемситуации в субъектах. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Министр труда и соцзащиты России Антон отметил, что всё зависит от эпидемситуации в субъектах. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Увольнение за отказ от прививки сейчас не предусмотрено Трудовым кодексом России.

Об этом заявил журналистам министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, сообщает ТАСС.

В Трудовом кодексе сейчас таких норм не предусмотрено, отметил Котяков. Он считает, что вопрос об обязательной прививки в регионах относится к зоне ответственности местных властей.

Котяков отметил, что всё зависит от эпидемситуации в субъектах. Так губернатор может принять решение: перевести всех на удалёнку, обязательная прививка для отдельных категорий граждан и т.д. Поэтому надо рассматривать конкретный случай, заявил министр труда и соцзащиты России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах. Подъем уровня заболеваемости COVID-19 показывают 65 регионов России.