От «простуды» до искусственной комы за 10 дней: что известно о состоянии певицы МакSим

От «простуды» до искусственной комы за 10 дней: что известно о состоянии певицы МакSим
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Состояние певицы Марины Максимовой оставляет желать лучшего. Еще пять дней назад артистка сама делилась новостями в Instagram, а теперь лежит в искусственной коме. От обычной «простуды» до такого состояния она дошла меньше, чем за две недели.

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

О том, что МакSим слегла с температурой, стало известно 15 июня. В сторис она опубликовала снимок, на котором держит в руках градусник. Ртуть в нем почти добралась до отметки в 40 градусов.

Поклонников встревожили такие новости, но тогда еще, казалось, ничего не предвещает беды.

Стремительное ухудшение

Певица находится в больнице. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Вскоре певица опубликовала в Instagram пост, в котором подробнее рассказала, что с ней произошло.

По ее словам, в июне она на всякий случай решила сдать тест на новую коронавирусную инфекцию, но получила отрицательный результат. 11 июня Макsим почувствовала себя плохо. Ей показалось, что она простужена. Она сдала еще один тест и вновь получила отрицательный результат.

«Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — рассказала певица.

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

13 июня она получила очередной отрицательный тест на коронавирус. Состояние артистки при этом начало ухудшаться – температура не падала, а врачи приняли решение госпитализировать ее.

Уже два дня спустя у нее диагностировали 40% поражения легких. COVID-19 у нее так и не подтвердили.

«Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!», — последнее, что написала певица поклонникам.

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Ее директор Маргарита Соколова при этом рассказывала СМИ, что певица чувствует себя неважно – она быстро утомляется и страдает от головокружений.

Искусственная кома

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Два дня назад поклонников певицы ждала шокирующая новость – ее ввели в состояние искусственной комы. Оказалось, что у нее возникли проблемы с самостоятельным дыханием. Неинвазивная вентиляция легких помогала Марине мало.

В результате было принято решение ввести ее в искусственную кому. Так врачи смогли предотвратить кислородное голодание и снизить нагрузку на внутренние органы.

Врачи, тем временем, начали проводить комплексное обследование ее организма. Это позволит выработать стратегию по лечению артистки.

Другие проблемы со здоровьем

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Ситуацию могут осложнить другие проблемы со здоровьем звезды. Певице пришлось пройти длительное восстановление после аварии, которая произошла несколько лет назад. К концертной деятельности она вернулась совсем недавно.

Здоровье она подорвала алкогольной зависимостью, которую, как она признавалась, все-таки смогла побороть.

Ранее Волочкова рассказала, встречается ли с возлюбленным МакSим.

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