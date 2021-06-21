Беглов призвал воздержаться от посещения праздника выпускников «Алые паруса»

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов призвал жителей и гостей города воздержаться от посещения праздника «Алые паруса» из-за сложной эпидемобстановки.

Об этом сообщает Смольный. Беглов отметил, что до пандемии шоу собирало более миллиона зрителей на набережных Невы, но теперь город не может позволить себе такой риск. Так возраст болезни снижается, и выпускники могут заболеть, а у них впереди ещё поступление.

Губернатор Северной столицы подчеркнул, что в этом году праздник пройдёт только для выпускников, и то все они должны быть в масках на протяжении всего шоу. При входе на Дворцовую площадь измерят температуру.

Беглов попросил отнестись к таким мера с пониманием. Всех поклонников шоу он попросил остаться дома и посмотреть его по телевизору. Также Беглов указал на необходимость посещения петербуржцами прививочных пунктов. Так вакцинация наиболее надежный и эффективный способ защититься от COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в зоне проведения праздника «Алые паруса» запретят торговлю и общепит.