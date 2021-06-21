Угрожавший вирусологу и сбежавший с оружием бельгийский военный найден мертвым

Труп на границе с Нидерландами нашел мэр соседнего города во время прогулки. Фото: unsplash.com

Труп на границе с Нидерландами нашел мэр соседнего города во время прогулки. Фото: unsplash.com

Спустя месяц поисков в Бельгии нашли угрожавшего напасть на главного вирусолога королевства и сбежавшего с целым арсеналом оружия военного Юргена Конингса, который выступал против вакцинации.

Труп на границе с Нидерландами нашел мэр соседнего города во время прогулки, сообщает El Pais.. Его внимание привлек неприятный запах, исходивший из кустов. Увидев, что это труп, он позвонил в полицию и сообщил им местоположение тела.

Ранее Конингс ушел из казармы в середине мая с оружием. Дома он оставил прощальные записки с угрозами в адрес государства. В них он написал, что не хочет больше жить в обществе, где правят политики и вирусологи. При нём обнаружили пистолет, гранатомёт и бронежилет, которые он украл из казармы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная Бельгии одержала победу над командой Дании, обеспечив себе участие в плей-офф чемпионата Европы по футболу.