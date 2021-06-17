Бельгийская сборная обыграла Данию на Евро-2020 и вышла в плей-офф

Сборная Бельгии одержала победу над командой Дании, обеспечив себе участие в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Матч второго тура группового этапа между Бельгией и Данией прошел в Копенгагене и завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийских футболистов. В команде победителей на 55-й минут отличился Торган Азар, а на 70-й минуте — Кевин де Брейне. В составе датчан гол на 2-й минуте забил Юссуф Поульсен.

По итогам встречи сборная Бельгии лидирует в группе с 6 очками. У датчан 0 очков, они на последнем месте. Второе место за Россией — 3 очка, на третьем расположились финны — 3 очка.

Бельгийцам предстоит провести матч со сборной Финляндии. Игра пройдет 21 июня в Петербурге. Датчане в тот же день сыграют с россиянами в Копенгагене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020.