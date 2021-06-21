Пенсионерка с аллеи Котельникова перечислила мошенникам больше 2 млн рублей

Телефонные мошенники продолжают обирать петербургских пенсионеров — жертв становится все больше. Так, 73-летняя жительница Приморского района перевела аферистам больше 2 миллионов рублей.

Женщина обратилась в полицию 18 июня. Она рассказала, что несколько дней назад на её мобильный позвонил неизвестный мужчина, «сотрудник банка», который сообщил, что на имя пенсионерки оформили кредит и для сохранения средств необходимо перевести их на безопасные счета.

В результате пострадавшая сняла со счета свои сбережения, а вдобавок еще и взяла кредит. В общей сложности, она отправила злоумышленникам 607 тысяч рублей. Позже женщина оформила еще один займ и перечислила преступникам 98 тысяч рублей. Однако спустя пару дней ей поступил очередной звонок об «опасности». На этот раз девушка на том конце провода уговорила петербурженку отправить на «защищенные счета» 1 млн 455 тысяч рублей. Таким образом, пенсионерка потеряла 2 млн 160 тысяч рублей.

А 19 июня в отдел полиции Приморского района обратилась 70-летняя жительница улицы Мебельной, которая аналогичным образом лишилась 800 тысяч рублей. 18 числа 63-летний токарь, житель Кировского района рассказал, что мошенники забрали у него 940 тысяч рублей.

В тот же день в Пушкинском районе на мошеннические действия, которые обошлись ей в 1 млн 154 тысячи рублей, пожаловалась 66-летняя женщина, а в Невском районе 67-летняя пенсионерка передала «сотрудникам банка» 1 млн 300 тысяч рублей.

Увы, преступникам не свойственно сочувствие, поэтому стоит надеяться лишь на собственную благоразумность и не доверять случайным абонентам, требующим срочно передать им ваши сбережения.