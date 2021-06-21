Более 11 тысяч словаков зарегистрировались на вакцинацию «Спутником V»

Более 11 тысячи человек зарегистрировались на вакцинацию «Спутником V» в Словакии.
Об этом сообщает РИА «Новости». Так регистрация на вакцинацию российской вакциной началась в Словакии 7 июня и продлится до конца июня. Сейчас зарегистрировались 11 600 человек.
У «Спутника V» заканчивается срок применения, неиспользованная часть из закупленных 1 марта 200 тысяч доз «Спутника V», продадут или передадут бесплатно в другие страны, в которых острая нехватка вакцин от COVID-19.
В Словакии с населением около 5 миллионов человек первую прививку от COVID-19 получили 1,9 миллиона жителей, обе прививки – 1,3 миллиона.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Словакии тысячи людей ожидают получение прививок «Спутником V». Прививку российской вакциной «Спутник V» ожидают в Словакии 4 752 человека, наибольшее число среди них составляют люди в возрасте 40-44 лет.