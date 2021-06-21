Более 11 тысяч словаков зарегистрировались на вакцинацию «Спутником V»

Более 11 тысячи человек зарегистрировались на вакцинацию «Спутником V» в Словакии.

Об этом сообщает РИА «Новости». Так регистрация на вакцинацию российской вакциной началась в Словакии 7 июня и продлится до конца июня. Сейчас зарегистрировались 11 600 человек.