В Турции отменили комендантский час

Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии COVID-19, полностью отменяют с 1 июля.
Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает РИА «Новости». Власти страны с 1 июня смягчили противоковидные меры — они сократили комендантский час (с 10 вечера до 5 утра), а в воскресенье ввели круглосуточный карантин. Общепит начал принимать клиентов, возобновили работу спортивные залы, разрешили проводить свадьбы.
Сегодня на заседании кабинета министров власти решили, что с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Так учреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер «S7» с 10 июля начнёт полёты из столицы России в Анталью. Об этом сообщает ТАСС. «S7 Airlines» будет выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва — Анталья с 10 июля, сообщила компания.