В Турции отменили комендантский час

Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии COVID-19, полностью отменяют с 1 июля.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает РИА «Новости». Власти страны с 1 июня смягчили противоковидные меры — они сократили комендантский час (с 10 вечера до 5 утра), а в воскресенье ввели круглосуточный карантин. Общепит начал принимать клиентов, возобновили работу спортивные залы, разрешили проводить свадьбы.