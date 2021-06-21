Самцы крыс дали потомство во время эксперимента китайских ученых

Самцы крыс дали потомство во время эксперимента китайских ученых
Ученые использовали 46 крысиных пар. Самцам подсадили около 300 эмбрионов. Фото: pixabay.com

Ученые из КНР провели эксперимент. Так самец крысы выносил и родил потомство.

Об этом сообщает bioRxiv.org. Такое исследование может стать моделью мужской беременности у позвоночных.

Эксперимент в том, что самцу пересадили матку от третьей крысы, а потом ему и еще одной самке подсадили эмбрионов. Так кровь беременной самки помогла ему выносить потомство.

Ученые использовали около 50 крысиных пар. Самцам подсадили около 300 эмбрионов. В итоге родились только десять крысят.

Это первый случай беременности самцов млекопитающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду. Специалисты Нидерландского института установили, что серые крысы пытаются раздобыть пищу так, чтобы ни при каких обстоятельствах не навредить сородичам. В ходе эксперимента ученые попытались понять, заботятся ли животные о своих соплеменниках.

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