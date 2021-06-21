Водитель BMW решил кулаками «наказать» пешеходов, пытавшихся остановить машину рукой

Прохожий ударяет рукой по зеркалу проезжающей мимо иномарки. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

Прохожий ударяет рукой по зеркалу проезжающей мимо иномарки. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Петроградском районе у водителя BMW произошел конфликт с пешеходами. Молодым людям не понравилось, что автомобилист не сбросил скорость перед пешеходным переходом.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, у дома №24 по улице Чапаева. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое молодых людей переходят дорогу. Один из них ударяет рукой по зеркалу проезжающего мимо авто марки BMW. Разгневанный водитель остановил машину и решил разобраться. Он начал выяснять отношения с парнями и распускать кулаки. Конец истории остался неизвестен.

Кто прав, а кто виноват, сейчас спорят в комментариях под записью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о ДТП с участием пешехода. Мужчина сбил ехавшую на самокате нетрезвую девушку на Вознесенском.