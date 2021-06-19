Пешеход сбил ехавшую на самокате нетрезвую девушку на Вознесенском

В Адмиралтейском районе Петербурга выясняются обстоятельства травмирования женщины, которая ехала на самокате. Ее сбил пешеход.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июня. Около 3:30 в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 28-летнюю девушку. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и подкожную гематому теменной области.

Кроме того, от пострадавшей пахло алкоголем. В удовлетворительно состоянии пострадавшую поместили в приёмный покой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пациентка рассказала, она ехала на самокате, когда ее сбил прохожий. По ее словам, это произошло у дома № 39 по Вознесенскому проспекту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России число ДТП с электросамокатами выросло на 200%: больше всего их в Москве и Петербурге.