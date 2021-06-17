В России число ДТП с электросамокатами выросло на 200%: больше всего их в Москве и Петербурге

С начала года их стало почти втрое больше, чем было.

В России в 2021 году количество авария с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств выросло на 200%. Об этом сегодня, 17 июня, пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД России.

С января по май 2021 года было зафиксировано 112 авария с участием средств индивидуальной мобильности. Чаще всего подобные инциденты случаются в Москве и Санкт-Петербурге – 24 и 22 ДТП соответственно. В результате таких аварий скончались два человек, еще 119 получили травмы.

Минтрас, отметили в ведомстве, занимается разработкой законопроекта, который позволит определить правовой статус СИМ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ищут около 150 специалистов по электросамокатам.