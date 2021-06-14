В Петербурге ищут около 150 специалистов по электросамокатам

В Петербурге ищут около 150 специалистов по электросамокатам
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Петербурге появилось около 150 вакансий для специалистов по обслуживанию электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе «HeadHunter Северо-Запад».

При этом каждая пятая вакансия сосредоточена вдоль «фиолетовой» ветки метро. Вдоль «оранжевой» можно найти еще 11% таких вакансий. В Петербурге специалистам по обслуживанию электросамокатов в среднем предлагают от 30 до 50 тысяч рублей.

Работодателям нужны техники, разнорабочие, мастера по ремонту самокатов, мойщики, водители, операторы-логисты и менеджеры по продажам. В 30 вакансий указана зарплата от 90 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 9 июня многие петербуржцы, возможно, удивились отсутствию доступных для аренды электросамокатов. Дело в том, что кикшеринговые компании убрали свой транспорт с улиц Северной столицы.

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