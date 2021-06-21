«Решила подтолкнуть»: легковушка подбила трактор на перекрестке Ильюшина и Стародеревенской

ДТП с легковушкой и трактором. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП с легковушкой и трактором. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке улиц Ильюшина и Стародеревенской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Последнего не смутило столкновения, он продолжил путь.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 21 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка решила подтолкнуть трактор, а то он медленно ехал. Ну он и разогнался», — написал автор записи.

На кадрах видно, что трактор завершил поворот и резко остановился. Водитель, ехавший следом, среагировать не успел, в результате чего произошло столкновение. У машины оказалась заметно повреждена передняя часть. Трактор долго задерживаться на месте не стал и продолжил движение.

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