«Решила подтолкнуть»: легковушка подбила трактор на перекрестке Ильюшина и Стародеревенской

&#171;Решила подтолкнуть&#187;: легковушка подбила трактор на перекрестке Ильюшина и Стародеревенской
ДТП с легковушкой и трактором. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке улиц Ильюшина и Стародеревенской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Последнего не смутило столкновения, он продолжил путь.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 21 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка решила подтолкнуть трактор, а то он медленно ехал. Ну он и разогнался», — написал автор записи.

На кадрах видно, что трактор завершил поворот и резко остановился. Водитель, ехавший следом, среагировать не успел, в результате чего произошло столкновение. У машины оказалась заметно повреждена передняя часть. Трактор долго задерживаться на месте не стал и продолжил движение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель BMW решил кулаками «наказать» пешеходов, пытавшихся остановить машину рукой.

дтп новости СПб трактор


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работы по строительству Baltic Pipe в Дании могут возобновиться
Эстония открывает границы для вакцинированных россиян
Пенсионерка с аллеи Котельникова перечислила мошенникам больше 2 млн рублей
Норвежские рыбаки запаниковали из-за нереста русской горбуши
«Решила подтолкнуть»: легковушка подбила трактор на перекрестке ...
Водитель BMW решил кулаками «наказать» пешеходов, пытавшихся остановить ...
Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей
В промзоне на Новолитовской по повышенному номеру тушили трансформатор