Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов
Дорожная ситуация утром 22 июня. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Петербурге сегодня днем заторы на дорогах достигли 3 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Во вторник, 22 июня движение транспортных средств затруднено в центре города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», дорожные работы ведутся на проспектах Суворовском, Литейном, Загородном и Энгельса. Кроме того, движение перекрыто на Троицком мосту, на набережной реки Мойки и на Коломяжском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

дорожная ситуация заторы пробки


 

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Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов