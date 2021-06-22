Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов

В Петербурге сегодня днем заторы на дорогах достигли 3 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Во вторник, 22 июня движение транспортных средств затруднено в центре города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», дорожные работы ведутся на проспектах Суворовском, Литейном, Загородном и Энгельса. Кроме того, движение перекрыто на Троицком мосту, на набережной реки Мойки и на Коломяжском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.