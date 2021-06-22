Владельца сети стоматологических клиник Петербурга признали виновным в хищениях

Владельца сети стоматологических клиник Петербурга признали виновным в хищениях
Мужчина мошенничал со средствами ОМС, его клиники "осваивали деньги" за неотложную амбулаторную помощь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Стоматологического бизнесмена Александра Рыдзевского приговорили в Северной столице за особо крупное мошенничество.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Мужчина мошенничал со средствами ОМС, его клиники «осваивали деньги» за неотложную амбулаторную помощь. Пять лет назад он и его соучастники составляли электронные списки пациентов и вносили в неё липовые данные об «оказанных» услугах на 11 миллионов рублей.

За это суд приговорил Рыдзевского к четырём годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Несмотря на это мужчина продолжает стоматологический бизнес.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ФСИН выплатит бывшему клерку суда компенсацию за плохие условия содержания в «Крестах». Бывший секретарь Октябрьского районного суда Александр Эйвазов, оправданный по делу о вмешательство в правосудие и клевете, отсудил четверть миллиона рублей у ФСИН за нарушение содержания под стражей.

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Владельца сети стоматологических клиник Петербурга признали виновным в хищениях
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