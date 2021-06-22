Легендарные дачи под Петербургом станут частью большого отеля

Легендарные дачи под Петербургом станут частью большого отеля
ООО «Новые пространственные решения» тесно связана с "Ginza", которая  помимо ресторанов занимается отелями. Фото: скрин Google.Maps

21 июня подведены итоги сбора заявок, которые касаются проекта по созданию гостиничного комплекса в Зеленогорске. ООО «Новые пространственные решения» ни с кем не пришлось бороться.

Об этом сообщает «Фонтанка». Проект был опубликован весной. В связи с отсутствием заявок от других лиц право заключения концессионного соглашения предоставили инвестору без конкурса. Превратить «Дачу Кинга» в гостиницу хотели ещё в прошлом году. ООО «Новые пространственные решения» тесно связана с «Ginza», которая помимо ресторанов занимается отелями.

Так компания получит семь домов и один объект незавершенного строительства по адресу Приморское шоссе, д. 520а, литера И, а также д. 520, литеры Д, Л, М, О, Ц, Ш, Э. Их общая площадь составляет почти 6 тыс. кв. м. Через 10 лет на их месте появится отельно-досуговый комплекс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей.

дача кинга зеленогорск конкурс ООО «Новые пространственные решения» отель проект


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных
МГУ и РАН разрабатывают программу вживления чипов в мозг человека
В Ленобласти еще 127 человек заболели коронавирусом
В Петербурге отправят под суд мужчину, который удерживал своих детей в ...
Почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию
В Центре Гамалеи рассказали, сколько времени «Спутник V» защищает от коронавируса
Путин рассказал о роли примирения российского и немецкого народов для ...
В Петербурге зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса