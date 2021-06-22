Легендарные дачи под Петербургом станут частью большого отеля

21 июня подведены итоги сбора заявок, которые касаются проекта по созданию гостиничного комплекса в Зеленогорске. ООО «Новые пространственные решения» ни с кем не пришлось бороться.

Об этом сообщает «Фонтанка». Проект был опубликован весной. В связи с отсутствием заявок от других лиц право заключения концессионного соглашения предоставили инвестору без конкурса. Превратить «Дачу Кинга» в гостиницу хотели ещё в прошлом году. ООО «Новые пространственные решения» тесно связана с «Ginza», которая помимо ресторанов занимается отелями.

Так компания получит семь домов и один объект незавершенного строительства по адресу Приморское шоссе, д. 520а, литера И, а также д. 520, литеры Д, Л, М, О, Ц, Ш, Э. Их общая площадь составляет почти 6 тыс. кв. м. Через 10 лет на их месте появится отельно-досуговый комплекс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей.