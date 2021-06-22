В Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей

В Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей
Главная причина - все стройматериалы выросли в цене в 1,5 — 3 раза. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Накануне стало известно, что квадратный метр жилья в Северной столице может подорожать. Рост стоимости стройматериалов стал причиной изменения цен на рынке недвижимости.

Об этом сообщает Piter.TV. В среднем на первичном рынке квадрат стоил 170 тысяч рублей ещё весной. При этом, до конца года цена на метр может вырасти на 20 тысяч рублей. Главная причина — все стройматериалы выросли в цене в 1,5 — 3 раза. Цена железа, арматуры и утеплителей выросла в 2 раза, фанера — в 3 раза.

Отказ от госконтрактов многих строительных компаний стал еще одной причиной увеличения цены на жильё. Так федеральный закон о госзакупках может увеличивать цену госконтракта на 10%, не проводя тендер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «новая вторичка» дорожает, а старое жилье начало дешеветь в Петербурге. Специалисты проинформировали о подорожании «новой вторички» в Северной столице, а старое жильё начало дешеветь.

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