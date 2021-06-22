Ежедневное употребление кофе снижает риск развития болезней печени у человека

Уменьшение риска также обнаружили при употреблении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого. Фото: pixabay

Уменьшение риска также обнаружили при употреблении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого. Фото: pixabay

Употребление кофе может снизить риск хронических заболеваний печени.

Об этом сообщает РИА «Новости». Ученые в Эдинбурге проанализировали данные почти полумиллиона участников британского биобанка. Участникам эксперимента было от 40 до 69 лет: 3/4 заявили, что пили кофе, 1/4 отметила, что не пила напиток.

Команда ученых изучила состояние печени подопытных в течение 10 лет, обнаружив 3,6 тысячи случаев хронического заболевания печени, 301 гибели и около 1840 случаев болезни печени.

Исследование показало, что после учета таких факторов, как индекс массы тела, потребление алкоголя и статус курения, у тех, кто пил любое количество кофе любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20% ниже. У предпочитавших кофе также на 49% ниже риск смерти от таких болезней, отметили исследователи.

Уменьшение риска также обнаружили при употреблении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого. Все они хорошо влияли на печень. Так подтвердили, что кофе положительно влияет на печень.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, в какое время лучше всего пить кофе.