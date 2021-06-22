В Финляндии открыли памятник погибшему во время войны советскому летчику

Памятник погибшему во время Великой Отечественной войны советскому летчику Валентину Голубеву установили в Финляндии.

Об этом сообщает РИА «Новости». Советский лётчик Валентин Иванович Голубев погиб во время советско-финляндской войны, во время боевого задания в 1940 году. Его самолет упал неподалеку от городка Ристиярви. Имя младшего лейтенанта долгое время оставалось неизвестным, и установить его удалось лишь в наши годы.