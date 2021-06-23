Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов
Дорожная ситуация на утро 23 июня. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге сегодня днем заторы на дорогах достигли 4 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

В среду, 23 июня движение транспортных средств затруднено на Садовой улице, набережной Обводного канала, на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах. Постоять придется на Большом проспекте В.О. и 8-9 линии В.О, на Большом проспекте П.С. и Большой Пушкарской улице.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», пробки образовались на Московском шоссе, проспекте Энгельса, проспекте Испытателей и проспекте Непокоренных. Кроме того, ДТП спровоцировало пробку на КАД в районе Октябрьской набережной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

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