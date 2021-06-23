Из-за жары депутатам ЗакСа пришлось раздеться

Депутатам петербургского ЗакСа разрешили работать без пиджаков из-за аномальной жары. Об этом перед началом заседания сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров.

«Как говорят в армии, полковник сам себе определяет форму одежды, поэтому, если кто-то желает, можно снять пиджаки», — сказал председатель Законодательного собрания.

В силу погодных условий в зале Мариинского дворца не могут опустить температуру ниже 25 градусов, поэтому мужчинам-депутатам разрешили в качестве исключения нарушить дресс-код.

Аномальная жара в Петербурге может в пятый раз подряд стать рекордной для города. Днем столбики термометров покажут +32…+34 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы не знают, куда деться от аномальной жары, которая установилась в городе на протяжении последних четырех дней, зато дети нашли выход из ситуации, резвясь в фонтанах.