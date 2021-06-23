Депутаты петербургского ЗакСа просят перерывы в заседаниях

Депутаты петербургского ЗакСа просят перерывы в заседаниях
В Мариинском дворце проходит очередное заседание городского парламента. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

На очередном заседании ЗакСа в среду, 23 июня, депутаты попросили перерывы во время встреч в Мариинском дворце.

Постановление устанавливает перерывы в заседаниях на 30 июня 2021 года. Документ подписан действующим спикером Закондательного Собрания Вячеславом Макаровым.

Заседание Законодательного Собрания Петербурга началось в Мариинском дворце в среду, 23 июня, в 10:00. В повестке дня — продление антикризисных полномочий и увлечении Резервного фонда, аттестация гидов и экскурсоводов, согласование архитектурного облика строительных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутатам петербургского ЗакСа разрешили работать без пиджаков из-за аномальной жары. Об этом перед началом заседания сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров.

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