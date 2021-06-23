Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче с Польшей на Евро

Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на матч группового этапа чемпионата Европы Швеция — Польша. Пушистый оракул позавтракал из миски под флагом Швеции.
Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами Польши и Швеции.
Матч третьего тура группового этапа между сборными Швеции и Польши пройдет в Петербурге 23 июня. Начало – в 19:00.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче Евро-2020 с Финляндией. Прогноз кота-предсказателя оказался верным: сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020.