Умерла заболевшая коронавирусом главный федеральный инспектор по Ленобласти

Умерла заболевшая коронавирусом главный федеральный инспектор по Ленобласти
Татьяна Лукаушкина скончалась на 62-м году жизни. Фото: правительство Ленобласти

Главный федеральный инспектор по Ленобласти Татьяна Лукаушкина скончалась на 62-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Она ушла их жизни 23 июня в больнице Ленобласти. О смерти Татьяны Лукаушкиной сообщили в пресс-службе областного правительства.

Соболезнования в связи со скоропостижной смертью Лукаушкиной выразил региональный губернатор Александр Дрозденко. Он заявил, что глубоко опечален вестью о кончине инспектора, которая работала в Ленобласти девять лет.

«Разделяю боль утраты с родными и близкими Татьяны Викторовны Лукаушкиной, от себя лично и от лица ленинградцев соболезную ее коллегам по Аппарату полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе. Светлая память!» — говорится в сообщении главы области.

Татьяна Лукаушкина родилась 1 января 1960 года в Джамбульском области. Она училась в Ленинградском государственном университете имени А.А. Жданова, а после начала служить в органах ГУВД, ФСНП. Была главным советником департамента по кадровым вопросам и наградам аппарата полномочного представителя президента в СЗФО. После исполняла обязанности главного федерального инспектора в Архангельской области, а с ноября 2012 года стала главным инспектором по Ленобласти.

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