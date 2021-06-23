В Петербурге коммунальщики закрасили «Женскую власть» на Боровой улице

В Северной столице стало одним культовым граффити меньше — коммунальщики закрасили композицию, получившую название «Женская власть» на фасаде дома №25 на углу Обводного канала и Боровой улицы.

Стрит-арт представляет собой профильные портреты трех великих женщин-правительниц: древнеегипетской царицы Клеопатры, английской королевы Елизаветы I и российской императрицы Екатерины Великой. Рисунок появился на стене 8 марта прошлого года, группа художников-создателей осталась неизвестной.

«Женская власть» радовала глаз горожан и туристов больше года, однако и эту работу постигла незавидная участь уличного искусства в Петербурге: 21 июня на месте двух из трех портретов петербуржцы заметили серую штукатурку. Снимки обновленного фасада с практически исчезнувшим граффити появились в группе «Редкий Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментаторы отмечают, что их расстраивает не только факт исчезновения арт-объекта, но и способ, которым сотрудники коммунальных служб решили бороться с уличным искусством: серые пятна на месте рисунка не красят здание, сокрушаются участники группы. Некоторые, впрочем, считают, что это лишь начальный этап и в дальнейшем стену перекрасят полностью.

Напомним, что для Северной столицы вопрос граффити является насущным: коммунальщики упорно закрашивают фасады, а горожане активно выступают против. Поддерживают граждан и члены ЗакСобрания: например, Денис Четырбок стал инициатором законопроекта, который будет регулировать деятельность стрит-артистов. Уличным художникам предлагают беспрепятственно рисовать в специально отведенных для этого местах.

Общественность считает инициативу спорной, однако власти уже приступили к её воплощению: ГАТИ выдала разрешение на установку первой в городе стены для граффити, которая будет располагаться под мостом Бетанкура.