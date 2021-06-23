СК: с наступлением теплой погоды в Петербурге произошло около 20 случаев выпадения детей из окон

СК: с наступлением теплой погоды в Петербурге произошло около 20 случаев выпадения детей из окон
Ребенок выпал с окна. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Главное следственное управление по Петербургу обратилось к горожанам с просьбой не оставлять своих детей без присмотра. Причиной обращения стали участившиеся случаи выпадения детей из окон.

Так, накануне из окна четвертого этажа дома на улице Замшина выпала четырехлетняя девочка. Она получила тяжелые травмы и погибла на месте. Следствие уже разбирается в обстоятельствах произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в СК, в этом году с наступлением теплой погоды в Северной столице произошло около 20 случаев выпадения детей из окон. Семь случаев из них были смертельными.

«Знаковую роль в большинстве случаев играет недосмотр со стороны взрослых, которые подчас забывают, что если ребенок играет в комнате, где открыто окно, даже если оно оборудовано москитной сеткой, нельзя оставлять малыша без присмотра ни на минуту», — заявили в ведомстве.

Также петербуржцам напомнили, что москитные сетки не являются преградой для детей и не могут защитить от падений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за сутки из окон выпали двое детей: в инцидентах разбираются правоохранители.

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