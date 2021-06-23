На Нефтяной дороге потушили 50 «квадратов» загоревшихся опилок и пиломатериалов

На Нефтяной дороге потушили 50 &#171;квадратов&#187; загоревшихся опилок и пиломатериалов
Пожар потушили. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вечером 23 июня во Фрунзенском районе тушили пожар возле гаража. Горели опилки и пиломатериалы.

По информации петербургского главка МЧС, о пожаре на Нефтяной дороге стало известно в 18:18. К месту происшествия у дома №1 корпус 2 выехали 15 спасателей и три единицы техники.

Пожар начался рядом с двухэтажной постройкой, возле гаража. Там загорелись опилки и пиломатериалы. Огонь распространился по площади 50 квадратных метров.

Спустя 40 минут пожар удалось потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Богатырского и Сизова загорелся «перевертыш». В результате столкновения черная легковушка перевернулась на крышу, а после начала дымиться. На месте происшествия работают экстренные службы.

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