Водитель разбился в аварии с БТР в Ленобласти

На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти произошла автомобильная авария с участием иномарки и тягачом с БТР.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах, это случилось вечером 23 июня у поворота на поселок Победа. Там «лоб в лоб» столкнулись кроссовер Toyota Rav4 и тягач, перевозивший БТР.

Дорожно-транспортное происшествие стало смертельным для водителя иномарки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Также сообщается, что участники ДТП перегородили одну полосу трассы, из-за чего на месте происшествия образовалась пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Богатырского и Сизова загорелся «перевертыш». В результате столкновения черная легковушка перевернулась на крышу, а после загорелась.